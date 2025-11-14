Mejoran 22 unidades médicas del Issste en Sonora con el programa 'La Clínica es Nuestra'

Hermosillo, Sonora.- Con 22 unidades médicas beneficiadas en favor de la derechohabiencia de los trabajadores y jubilados del Gobierno Federal en Sonora, el programa La Clínica Es Nuestra del Issste (Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado) se encuentra en la recta final en la entidad, al registrar un avance de más del 84 por ciento.

Al presentar los progresos del programa en el estado, el delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, informó que en La Clínica Es Nuestra del Issste se han ejercido a la fecha 10 millones 143 mil 476 pesos de un monto asignado de más de 12 millones de pesos.

Explicó que estos recursos se han aplicado en el mejoramiento de las 22 unidades médicas de las regiones de Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Moctezuma, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado y Ures.

Constatamos cómo el apoyo que impulsa nuestra uD83CuDDF2uD83CuDDFD PresidentA @Claudiashein sigue transformando la salud en las comunidades de #Sonora.



En el Centro de Salud Rural de #NacozariDeGarcía, nos reunimos con el comité de La Clínica Es Nuestra del IMSS-Bienestar, para revisar avances y… pic.twitter.com/G9iTtEcIUz — Octavio Almada (@OctavioAlmada1) November 14, 2025

Este programa de La Clínica Es Nuestra del Issste representa un apoyo sin precedentes para las y los derechohabientes, quienes anteriormente no contaban con un esquema de participación directa ni con recursos destinados específicamente al mejoramiento de sus unidades médicas.

Almada Palafox agregó que el esquema de operación es similar al del Programa La Escuela Es Nuestra, en el cual la participación de la comunidad es fundamental en la toma de decisiones, en este caso las y los derechohabientes del Issste.

Entre los municipios beneficiados con el programa se encuentran Caborca, Santa Ana, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Moctezuma, Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Agua Prieta, Cananea, Nogales, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, San Luis Río Colorado, Sahuaripa y Ures.

Buenas tardes uD83DuDE01



En #VillaHidalgo platicamos con los dos comités de La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra, ejercicios de participación comunitaria que impulsa nuestra uD83CuDDF2uD83CuDDFD PresidentA @Claudiashein.



Estas acciones no solo rehabilitan escuelas y centros de salud: fortalecen… pic.twitter.com/JN3ms4GDYO — Octavio Almada (@OctavioAlmada1) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui