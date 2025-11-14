Quitan visa y retienen a alcalde de SLRC, arranca la ExpoFest Cajeme 2025 y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las últimas horas se ha vuelto viral información sobre la retención y revocación de visa al alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez. Si quieres conocer los detalles de esta y más noticias quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora, tu nuevo resumen informativo favorito que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes en el estado.

Suspenden a choferes por grabar tiktoks en camiones

El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (IMTES) confirmó la suspensión de dos choferes del transporte urbano en Hermosillo por grabar videos para TikTok mientras conducían. Como resultado, las licencias quedaron suspendidas y los operadores deberán pagar una multa.

Arranca la ExpoFest Cajeme 2025

La tarde de este viernes 14 de noviembre, arrancó la primera edición de la ExpoFest Cajeme que se realizará hasta el domingo 30 de noviembre. El evento contará con atracciones mecánicas, conciertos, bailes, stands comerciales, comida y más.

Quitan visa y retienen a alcalde de SLRC

César Iván Sandoval Gámez, presidente municipal de San Luis Río Colorado, confirmó que le revocaron su visa y que fue retenido cuando intentaba cruzar a Estados Unidos. El morenista señaló que no existe ningún tipo de investigación en su contra, por lo que espera que la situación se aclare pronto.

