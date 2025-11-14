Tras más de cinco años de espera, arranca la ExpoFest Cajeme 2025; todos los detalles

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de más de cinco años sin que se realizara la feria en la ciudad, este viernes 15 de noviembre arrancó la ExpoFesta Cajeme 2025, la más esperada del sur de Sonora, con grandes atractivos para la comunidad, no solo del territorio cajemense, sino de otros municipios vecinos.

Los asistentes al primer día de actividades de la ExpoFest Cajeme 2025 disfrutaron de la exposición de productos y servicios de distintas marcas locales y regionales en los stands dentro de las instalaciones de dicha fiesta, así como de escenarios para mostrar el talento local, área de gastronomía, juegos mecánicos y muchos atractivos más.

Tras más de cinco años de espera, arranca la ExpoFest Cajeme 2025 con Voladores de Papantla y grandes conciertos

Según organizadores, se espera la asistencia de alrededor de 80 mil personas durante toda la feria, que inició este 14 de noviembre y culminará el próximo día 30 del presente mes. Uno de los atractivos más esperados fue el show de los Voladores de Papantla, que realizaron el viaje desde Veracruz y quienes hicieron las delicias del público elevándose a gran altura atados de los pies y descendiendo mientras giran alrededor de un gran poste.

La bella cantante cajemense Ingrid Contreras será la encargada de abrir los conciertos en el escenario del Teatro del Pueblo, donde hará vibrar a los asistentes con su espectacular voz y sentimiento interpretativo, además de conquistar con su derroche de talento.

Las puertas de la feria estarán abiertas al público los días miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos y la cartelera y horarios de los espectáculos en los distintos escenarios se pueden consultar en la página de la ExpoFest Cajeme 2025.

Autoridades locales y representantes de distintas cámaras y organismos empresariales y sectores productivos estuvieron presentes en la inauguración oficial de la feria. Cinco años tuvieron que pasar para que Ciudad Obregón volviera a disfrutar de la fiesta más grande del sur de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui