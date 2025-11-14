Unión de Usuarios de Hermosillo llama a participar en marcha por fallas de CFE

Hermosillo, Sonora.- La Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) reiteró su convocatoria a la ciudadanía a participar en la marcha de este sábado 15 de noviembre de 2025 a las 16:00 horas, partiendo del Jardín Juárez hacia las oficinas de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) ubicadas en Matamoros y San Luis, donde se presentarán diversas demandas.

Ignacio Peinado, dirigente de la organización, explicó que exigirán mantenimiento urgente a la infraestructura eléctrica tras los apagones del verano, además de elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía.

"Además de lo que expondremos contra CFE, también plantearemos la necesidad de ampliar la tarifa de invierno y abordar temas de agua y transporte", contó. También, este sábado 15 a las 11:00 en Hermosillo, el movimiento Generación Z realizará una protesta pacífica en la que jóvenes apartidistas exigirán mejoras sociales y políticas; esta marcha será a nivel nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui