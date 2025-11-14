VIDEO: Suspenden a choferes de autobús en Hermosillo por grabar tiktoks mientras conducían

Hermosillo, Sonora.- En una acción contundente para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público, el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES) implementó sanciones a dos operadores de la red urbana de Hermosillo. La medida fue tomada como respuesta directa a denuncias ciudadanas que reportaron a los conductores grabando videos para TikTok mientras se encontraban en servicio y al mando de sus unidades.

Carlos Sosa Castañeda, coordinador ejecutivo del IMTES, detalló que las penalizaciones se fundamentan en el estricto cumplimiento de la normativa vigente. Específicamente, se aplicó el artículo 106, fracción XXI, de la Ley de Transporte estatal, el cual se vincula directamente con los artículos 108 y 225 Bis de la Ley de Tránsito de Sonora. Dicha legislación es clara al prohibir cualquier tipo de distracción que comprometa la operación segura de un vehículo.

La normativa establece que los conductores deben mantener ambas manos en el control de la dirección en todo momento y prohíbe explícitamente el uso de teléfonos celulares, computadoras o cualquier otro dispositivo que pueda desviar su atención de la conducción. El objetivo de estas disposiciones es minimizar los riesgos y priorizar la integridad tanto de los pasajeros como de los peatones y otros conductores.

Como resultado de este incumplimiento, los choferes implicados enfrentan la suspensión de sus licencias de conducir y una multa económica. Esta sanción les inhabilita temporalmente para operar cualquier vehículo de transporte público en el Estado. El Instituto aprovechó para reiterar su compromiso con un servicio de transporte seguro y eficiente, subrayando que todos los operadores tienen la responsabilidad de acatar las leyes de tránsito sin excepción.

Asimismo, se extendió una invitación a la ciudadanía para continuar siendo un aliado en la supervisión del servicio. Por ello se exhorta a los usuarios a reportar cualquier conducta indebida a través de la Línea de Atención del IMTES, disponible en el número 800 7171 110 o mediante un mensaje de WhatsApp al 662 470 5050, contribuyendo así a un sistema de transporte más seguro para todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui