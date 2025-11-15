Ana Sofía, estudiante de excelencia en Unison Navojoa; se convirtió en la mejor estudiante de su generación

Navojoa, Sonora.- Ana Sofía González Ornelas, egresada de la Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Sonora (Unison) campus Navojoa, se ha convertido en un orgullo para su familia y amigos, al ser reconocida por su alma máter por concluir su carrera con un promedio perfecto.

La joven logró terminar su carrera con un promedio de 100, demostrando que todo esfuerzo y desvelos que realizó durante su estancia universitaria rindieron frutos, al convertirse en la mejor estudiante de su generación y una joven promesa de la Contaduría Pública en la Región del Mayo.

González Ornelas fue la encargada de dirigir el mensaje de graduación en representación de los alumnos egresados de las carreras de Contaduría, Administración, Derecho, Educación, Trabajo Social, Enfermería, Químico Biólogo Clínico, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial y de Sistemas.

Hoy estamos aquí para celebrar no solo el final de una etapa, sino también todo el esfuerzo, las desveladas, las dudas y sobre todo la satisfacción de haber llegado hasta aquí; cuando iniciamos esta etapa muchos no sabíamos qué nos esperaba, pero todos compartíamos el mismo sueño, convertirnos en grandes profesionistas; y hoy, al mirar atrás, nos damos cuenta de cuanto hemos crecido", afirmó.

Asimismo, manifestó que durante su paso por la Universidad no solo adquirieron conocimientos dentro del aula, sino también al exterior; además de aprender a ser constantes, a trabajar en equipo, a tener paciencia y sobre todo a confiar en sí mismos.

No me queda más que agradecer a cada una de las personas que fueron parte de este logro: a nuestra Universidad de Sonora, gracias por ser el espacio donde adquirimos conocimientos, desarrollamos habilidades y nos formamos como profesionistas comprometidos con la sociedad", expresó.

González Ornelas agradeció también a sus compañeros por las risas, anécdotas, desvelos, por los proyectos que parecían imposibles y por demostrar que cuando hay apoyo y amistad, todo puede ser más fácil.

Este día no solo representa un logro académico, sino una muestra de lo que somos capaces de alcanzar cuando ponemos el corazón en lo que hacemos; para cerrar, quiero dejarles una reflexión: nada de lo que realmente valga la pena será fácil de conseguir, así que lucha por tus sueños, que tarde o temprano lo vas a lograr", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui