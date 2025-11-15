Clima en Sonora para la noche: Conagua pronostica lluvias y chubascos para HOY 15 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte enterado de cómo estará el clima en Sonora durante la noche de hoy sábado 15 de noviembre, quédate a ver y leer TRIBUNA porque te trae el pronóstico más actualizado. Conoce cómo serán las condiciones climatológicas para las próximas horas, por si tienes planeado realizar alguna actividad al aire libre o asistir a algún evento que implique salir de tu casa.

Para la noche del sábado y la madrugada del domingo 16 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha advertido a la comunidad que se esperan precipitaciones en el estado. Esto se debe al Frente Frío número 14 ubicado sobre el noroeste del país, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical.

La Conagua señaló que estos fenómenos "generarán lluvias puntuales fuertes en Sonora", en la parte noroeste, además de que se prevé un marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora. Los intervalos de chubascos en la entidad podrían dejar acumulados de 5 a 25 milímetros.

Se esperan en las próximas 3 h #Chubascos en zonas de #BajaCalifornia, #Sonora, #Chihuahua, #Durango y #Zacatecas; caída de #Aguanieve o #Nieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California, y #Viento con #Rachas de 60 a 80 km/h en Baja California y Sonora. Más información ?? pic.twitter.com/OPe9b4wtgp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 16, 2025

Así estará el clima en Sonora esta noche de sábado:

Para la noche de hoy, los habitantes de Ciudad Obregón experimentarán máximas de 28 grados y mínimas de 22, un clima ideal para hacer actividades al aire libre. Más al sur, en la ciudad de Navojoa, sus ciudadanos pueden esperar una máxima de 27 y una mínima de 20 grados. En tanto que para Hermosillo, la máxima será de 29 grados y la mínima de 22 durante la media noche. Finalmente, para Nogales se tendrá un ambiente más gélido con una máxima de 19 y una mínima de 15 grados.

¿Cómo será el clima mañana 16 de noviembre de 2025?

En el último reporte de la Conagua se informó también cómo será el clima para el estado de Sonora, mañana domingo 16 de noviembre, donde las temperaturas máximas serán de 30 a 35 grados, mientras que se pronostican vientos de 30 a 45 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Además, también se pronostican chubascos con acumulados de 5 a 25 milímetros.

