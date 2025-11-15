En Sonora y Ciudad Obregón el empleo está estable pese a incertidumbre económica, afirma Canacintra

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Francisco Fernández Jaramillo, destacó que, pese a la incertidumbre que existe a lo largo y ancho del territorio nacional en materia económica, tanto en Sonora como en Ciudad Obregón, el empleo se ha mantenido estable.

Al respecto, el presidente de los industriales señaló: "No está creciendo como deberíamos o como esperaríamos que creciera para una población que también demanda cada vez más servicios y demanda más atenciones, pero bueno, al menos tenemos ese indicador aquí todavía en puntos de estabilidad", finalizó.

Francisco también destacó que, pese a que se han estado registrando avances en la materia, estos aún no se han visto reflejados en un incremento sustancial en relación con la demanda poblacional. Fernández Jaramillo explicó que, de acuerdo a un estudio reciente realizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), aplicado en 19 estados del país, 8 de cada 10 empresas consideran como la posibilidad de un cierre temporal, definitivo o la relocalización de sus operaciones si persisten las condiciones actuales de incertidumbre económica.

Manifestó que no se trata de una decisión inmediata; sin embargo, consideró que el mencionado organismo empresarial advirtió que el panorama preocupa al sector productivo. "Están poniendo su atención sobre las condiciones que prevalecen en nuestro país para mantener la inversión o mantener las operaciones de algunas de las empresas que están instaladas aquí", indicó.

Finalmente, comentó que especialistas señalan que el empleo es uno de los indicadores clave para evaluar la fortaleza económica de un país y sus empresas. Por ello, el sector empresarial insiste en que, además de atraer nuevas inversiones, es fundamental que las autoridades refuercen el apoyo a las compañías ya instaladas.

Fuente: Tribuna del Yaqui