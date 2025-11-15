Frente Frío 14 traerá LLUVIAS y BAJAS temperaturas a Sonora HOY: Pronostico del CLIMA 15 noviembre

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 15 de noviembre será un día de contrastes en el estado de Sonora. Mientras algunas zonas enfrentarán lluvias fuertes y ráfagas de viento derivados del Frente Frío Número 14, otras tendrán un ambiente caluroso durante la tarde. Si planeas viajar, trabajar al aire libre o circular por carretera, es importante conocer cómo evolucionará el clima para evitar contratiempos. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este sábado

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el avance del Frente Frío número 14 hacia el noroeste del país generará condiciones inestables especialmente en municipios cercanos a la frontera con Arizona. A lo largo del día se combinarán nublados, precipitaciones y descensos de temperatura en el norte, mientras que la parte centro y sur del estado mantendrá un ambiente más cálido y estable, aunque con mañanas frías.

Así será el clima en Sonora este sábado. Foto: Conagua

Durante la mañana, Sonora iniciará el día con ambiente frío en la mayor parte del territorio y muy frío a gélido en zonas serranas, donde podrían registrarse heladas. En ciudades como Nogales, Agua Prieta, Magdalena y Nacozari, las temperaturas arrancarán en un rango de 9 a 13°C, mientras que en regiones costeras como Guaymas y Puerto Peñasco el amanecer será un poco más templado.

En el noroeste, particularmente en San Luis Río Colorado y Sonoyta, el cielo se mantendrá medio nublado con posibilidad de lluvias desde temprano debido a la humedad que impulsa el frente frío. Para la tarde, el panorama cambiará de forma notable. La aproximación del Frente Frío reforzará la nubosidad y las lluvias fuertes en el noroeste del estado, especialmente en zonas como Sonoyta y San Luis Río Colorado, donde se podrían generar encharcamientos e incluso problemas de visibilidad por las rachas de viento que alcanzarán entre 60 y 80 kilómetros por hora.

En Puerto Peñasco también se espera actividad de lluvia. Contrario a esto, ciudades como Hermosillo, Caborca, Villa Pesqueira, Guaymas, Ciudad Obregón y Huatabampo tendrán cielo mayormente despejado y temperaturas que subirán hasta los 30 y 33°C, con ambiente caluroso hacia el sur y la costa.

?? #AvisoEspecial Debido al avance del #FrenteFrío número 14 sobre el noroeste del país, con la presencia de #Lluvias y la posible caída de #Nieve o #Aguanieve en zonas serranas de dicha región.



¡Mantente atento a los avisos oficiales del #SMNmx! pic.twitter.com/NgFHm4XiRm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 15, 2025

Durante la noche, las lluvias continuarán en sectores del noroeste del estado, mientras que el resto de Sonora experimentará condiciones más estables y un descenso marcado de temperatura. Los valores nocturnos se moverán entre los 12 y 18 grados en la mayor parte del territorio, con un retorno al ambiente frío en municipios del norte y oriente. El viento seguirá presente, sobre todo en la franja fronteriza, y podría continuar provocando complicaciones para la circulación vial.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan manejar con precaución, evitar cruzar corrientes durante lluvias intensas y protegerse del frío en zonas serranas durante las primeras y últimas horas del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)