¿Habrá LLUVIAS en Hermosillo HOY? Así estará el clima en Sonora este sábado 15 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 15 de noviembre de 2025 comenzará con condiciones estables en Hermosillo, pero antes de salir es importante revisar cómo evolucionará el clima durante el día. Las temperaturas irán en aumento conforme avance la mañana, mientras que por la tarde se presentarán variaciones en la nubosidad y cambios en la sensación térmica. Consultar el pronóstico te ayudará a planear tus actividades y tomar precauciones. ¡Aquí el pronóstico completo!

Así será el clima en Hermosillo este sábado

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos de The Weather Channel, la jornada iniciará con un ambiente fresco y cielo completamente despejado. Entre las 7:00 y las 9:00 horas predominará el sol, con temperaturas que irán de 17 a 22°C. La sensación térmica será prácticamente la misma, y el viento soplará suave desde el noreste, con velocidades de 6 a 19 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este sábado. Foto: Conagua

Hacia el mediodía, el ambiente se volverá más cálido. A las 11:00 horas se prevé un cielo soleado y una temperatura de 28°C, con una sensación térmica ligeramente menor. El viento será ligero, ahora desde el este, y el índice UV alcanzará niveles medios, por lo que entre las 11:00 y las 14:00 horas se recomienda aplicar protector solar con FPS entre seis y 10 si se realizarán actividades al aire libre.

Por la tarde, el pronóstico indica un incremento de nubosidad. A las 14:00 horas podría presentarse un cielo con nubes y claros, con temperaturas cerca de los 31°C, sensación térmica de 29 grados y viento del suroeste que podría alcanzar rachas de hasta 24 kilómetros por hora. Este mismo patrón continuará hasta las 17:00 horas, cuando el termómetro marcará alrededor de 30°C. Durante este lapso, el índice UV volverá a niveles bajos, por lo que el riesgo por radiación disminuye.

Con la llegada de la noche, el ambiente se tornará más fresco. A las 20:00 horas se prevé un cielo parcialmente nuboso, 27°C de temperatura y viento suave desde el oeste. Finalmente, cerca de las 23:00 horas el cielo volverá a despejarse por completo y la temperatura descenderá a 23 grados, con una ligera sensación térmica superior y condiciones de calma en el viento.

¡Disfruta de tu día en Hermosillo!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)