Ingrid Contreras conquista a público de la ExpoFest Cajeme 2025; Tony Aguirre, el invitado especial

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche de ayer viernes 14 de noviembre dio inicio uno de los eventos más esperados por los habitantes de Ciudad Obregón y el sur de Sonora: ExpoFest Cajeme 2025. La feria, que se realizará hasta el próximo domingo 30 de noviembre, cuenta con diversos atractivos como juegos mecánicos, stands comerciales, puestos de comida, presentaciones culturales y también conciertos.

La encargada de inaugurar la primer noche en el Teatro del Pueblo de la primera edición de la ExpoFest Cajeme fue nadie más y nadie menos que la talentosa obregonense Ingrid Contreras, y aunque bien se dice que 'nadie es profeta en su tierra', ella logró conquistar al público en una emocionante velada que estuvo llena de momentos emotivos, convivencia con sus fans y varias sorpresas.

Ingrid Contreras en la ExpoFest Cajeme 2025 pic.twitter.com/yEyGa8ga0G — MEDIAESPECTACULOS (@MEDIAESPEC77161) November 15, 2025

Contreras puso cantar a todos sus fanáticos interpretando grandes temas como Aunque sea en otra vida, Simplemente amigos, Hazme tuya, El chico aquel, entre otras, así como un medley de temas de la fallecida cantante Selena Quintanilla. Además, los presentes sorprendieron a la cantante con sorpresas, regalos y hasta Las Mañanitas, debido a que finales del pasado mes de octubre celebró su cumpleaños.

La gran sorpresa de la noche fue que Ingrid invitó al escenario a una persona muy especial y también muy querida por el público cajemense. La anfitriona tuvo como invitado sorpresa a Tony Aguirre, un destacado cantautor también oriundo de Ciudad Obregón, con quien mantiene una amistad desde los 14 años. Juntos interpretaron temas como El Sonorense y Cuando no estás conmigo, con los cuales pusieron a bailar a todos los presentes.

La intérprete oriunda de Cajeme, que tiene varios años en la escena musical, jamás había tenido la oportunidad de presentarse en su tierra, por lo que se dijo muy agradecida de cumplir este sueño, el cual veía muy lejano. Debido a que el público se le entregó por completo y fue una velada muy emotiva, Contreras expresó su deseo de volver pronto a su ciudad para nuevas presentaciones. Cabe resaltar que durante el show, se vivió una pedida de matrimonio y además una pareja solicitó a Ingrid que les ayudara a revelar el sexo de su bebé.

Tony Aguirre acompañó a Ingrid Contreras en su presentación en ExpoFest Cajeme 2025 pic.twitter.com/y3U1UlSFjs — MEDIAESPECTACULOS (@MEDIAESPEC77161) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui