Jóvenes de la Generación Z participan en manifestación pacífica en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un grupo de jóvenes que se identifican con la llamada Generación Z realizaron una significativa caminata que dio inicio en el danzante Yaqui y culminó en el Palacio Municipal de Cajeme, esto con el objetivo de protestar en contra de la corrupción que se presenta en los diferentes gobiernos.

María José Aguilar, integrante de la marcha, comentó lo siguiente a TRIBUNA: "El objetivo de esta convocatoria es poder unir más gente y poderle alzar la voz hacia, pues, para derribar el gobierno corrupto y exigir todo lo que necesitamos como población, exigir seguridad, exigir, pues, la salida de los gobiernos corruptos, entre otras cosas".

Por su parte, María Teresa destacó que estos movimientos no se relacionan con ningún partido o instituto político y parte de sus exigencias es que los recursos públicos se destinen para mejorar el país, particularmente en los temas relacionados con la salud y la seguridad.

Queremos hacer un llamado a que toda la comunidad se levante y alce la voz; para cambiar algo debemos estar unidos todos", finalizó.

La marcha se realizó este 15 de noviembre, al mismo tiempo que en otras 52 ciudades más en México ante el firme reclamo de la inseguridad y violencia en todo el territorio mexicano. La convocatoria se realizó a través de las redes sociales donde la bandera negra de un personaje de animé, se convirtió en el símbolo representativo de dicha marcha en el país.

Marcha de la Generación Z en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui