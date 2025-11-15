Marcha Generación Z en Hermosillo: Sonorenses exigen alto a la inseguridad y justicia por caso Waldo's

Hermosillo, Sonora.- Decenas de jóvenes de la denominada Generación Z, así como personas de distintas edades, marcharon este sábado 15 de noviembre en la capital sonorense para protestar contra injusticias del sistema y reiterar su llamado para que no queden impunes casos como el reciente incendio en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo.

Asimismo, los inconformes llevaron a cabo consignas en torno a la democracia, la seguridad y el empleo, exigiendo que se aclaren los desfalcos en la obra pública, el desabasto de medicamentos y el derrame en el Río Sonora.

#Sonora | Así la participación de los sonorenses en la marcha de la Generación Z desde Hermosillo uD83CuDDF2uD83CuDDFD? pic.twitter.com/VhD7NkwLI3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Desde tempranas horas de este sábado, los manifestantes comenzaron a llegar a la plaza Emiliana de Zubeldía frente a la Universidad de Sonora para concentrarse y luego salieron a marchar con destino al Palacio Municipal.

Cabe resaltar que en el lugar se dieron cita integrantes del movimiento Partido Comunista intentando obtener protagonismo, por lo que se solicitó que se retiraran.

Como se sabe, esta marcha no se está realizando únicamente en la capital de Sonora sino en otras partes de México. Aunque se señaló que la manifestación se estaba planeando desde hace meses, tomó fuerza luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre. En CDMX, miles de jóvenes han tomado las calles y han lanzado consignas contra el Gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

#Nacional | Ciudadanos de Hermosillo protestan desde las escalinatas del Museo de Soy Unison contra el gobierno y en exigencia de justicia para Carlos Manzo ?



uD83CuDFA5 @ElbuenTadeo / @ProyectoPuente pic.twitter.com/Urvnr8xSVj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui