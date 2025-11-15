Miles de usuarios se manifiestan en Hermosillo y exigen mejoras urgentes a la CFE

Hermosillo, Sonora.- Miles de ciudadanos participaron este sábado en una manifestación convocada por la Unión de Usuarios de Hermosillo para exigir a la Comisión Federal de Electricidad mejoras inmediatas en el servicio, atención a la infraestructura dañada y una revisión integral de las tarifas aplicadas en la capital sonorense.

La marcha fue encabezada por Ignacio Peinado Luna, dirigente de la organización, quien reiteró que la falta de mantenimiento en la red eléctrica ha provocado fallas constantes que afectan directamente la seguridad y economía de las familias.

Peinado Luna destacó ya en el mitin por afuera de las instalaciones de CFE en el centro de la ciudad, que las quejas por apagones, variaciones de voltaje y equipos dañados han aumentado de manera significativa en los últimos meses, sin que exista una respuesta consistente por parte de la empresa paraestatal.

La ciudad enfrenta condiciones extremas durante gran parte del año y que la estabilidad del suministro eléctrico es un factor determinante para la salud y bienestar de miles de personas. Los ciudadanos no pueden continuar enfrentando interrupciones prolongadas ni fallas que pongan en riesgo la integridad de quienes dependen de aparatos médicos o de sistemas de refrigeración y calefacción".

#Hermosillo | A punto de iniciar la marcha mitin de la Unión de Usuarios de Hermosillo ? pic.twitter.com/n9tZFbvgpV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Peinado Luna también exigió una investigación completa sobre los incidentes recientes relacionados con fallas eléctricas, incluyendo el ocurrido el 1 de noviembre en un comercio de la ciudad, hecho que generó preocupación entre los usuarios. "Es obligación de las autoridades esclarecer y evitar que se repitan situaciones similares", afirmó.

Finalmente, dijo que se le entregaron demandas a CFE en relación con la revisión de la tarifa de invierno para que sea acorde a las condiciones climáticas de Sonora, así como la rehabilitación de transformadores y líneas de distribución en zonas donde los vecinos reportan fallas continuas.

El líder social insistió que el acceso a la energía eléctrica debe ser reconocido como un derecho humano, pues resulta indispensable para actividades básicas como alimentación, comunicación y seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui