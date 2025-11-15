Pequeños comerciantes se unen para apoyar a los locatarios del Mercado Municipal en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Unión de Locatarios del Mercado Municipal de Navojoa 'Manuel Ávila Camacho' recibió la donación de extintores por parte de comerciantes locales, quienes buscan apoyar en el trabajo de reapertura.

Irma Aurora González Agramon, presidenta de la Unión de Locatarios, agradeció al comerciante Juan Carlos Cota Soto, propietario de una reconocida florería en la ciudad, por su interés en apoyar a las familias del Mercado Municipal.

González Agramón mencionó que ya se encuentran trabajando a marchas forzadas para poder subsanar las observaciones de Protección Civil, quienes solicitaron la instalación de extintores en cada uno de los locales, así como el trazado de rutas de evacuación y señalizaciones.

La líder de los comerciantes informó que además, personal del Ayuntamiento comenzó a cambiar las láminas en los techos de los pasillos por el lado norte del Mercado, sobre la calle Guerrero.

Sin embargo, aún hace falta atender el tema del cableado eléctrico, el cual lleva un avance del 95 por ciento, siendo esta la principal observación por parte de Protección Civil para aprobar la reapertura del Mercado Municipal.

