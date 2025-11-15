Hermosillo, Sonora.- El Mercado Municipal número 1 de Hermosillo ha intensificado sus acciones de prevención y seguridad en coordinación con Protección Civil estatal y municipal, luego de los recientes cierres temporales de mercados en Cajeme y Navojoa debido a riesgos detectados en infraestructura y operación

La presidenta de los locatarios, Migdelina Castillo Moreno, explicó que estas medidas buscan garantizar la seguridad de visitantes, comerciantes y trabajadores, así como asegurar que el mercado cumpla con los lineamientos oficiales establecidos para espacios públicos de alta afluencia.

Ya se integró la carpeta requerida por Protección Civil, considerada el primer paso para acreditar el avance en la regularización del inmueble. Paralelamente, se continúa trabajando en el proyecto interno de protección civil, un documento que establece protocolos de emergencia, identificación de riesgos, rutas de evacuación y responsabilidades específicas para los locatarios en caso de incidentes", puntualizó.

Refuerzan medidas de seguridad con Protección Civil en Mercado Municipal de Hermosillo

Como parte de este proceso, Castillo Moreno comentó que los comerciantes participarán en cursos de capacitación que ya fueron calendarizados en grupos de 25 personas. Estas sesiones incluirán temas como manejo de extintores, uso adecuado de salidas de emergencia, acciones ante incendios, primeros auxilios y medidas preventivas dentro de los locales.

Por otra parte, la presidenta destacó que el objetivo de este tipo de capacitaciones es que cada locatario cuente con conocimientos básicos para responder de manera eficiente ante cualquier eventualidad, reduciendo riesgos y fortaleciendo la cultura de prevención dentro del mercado. Serán 70 comerciantes los que estarán participando en esas capacitaciones de Protección Civil.

#Sonora | Decenas de sonorenses participan en la marcha de la Generación Z desde Hermosillo ?uD83CuDFF4???https://t.co/0Dr7gq2RFo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui