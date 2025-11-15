Sol y ALTAS temperaturas en Ciudad Obregón: Así estará el clima Sonora HOY 15 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este sábado 15 de noviembre de 2025 se anticipa un día mayormente despejado y con temperaturas altas en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, por lo que es importante tomar precauciones si planeas pasar tiempo al aire libre o realizar actividades bajo el sol. Para evitar golpes de calor o exposición prolongada a la radiación de rayos ultravioleta (UV), es recomendable conocer cómo se comportará el clima a lo largo del día. ¡Aquí te compartimos toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón, Sonora

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el monitoreo de The Weather Channel, el cielo se mantendrá despejado desde primeras horas de la mañana, con un aumento gradual en la temperatura que alcanzará sus puntos más altos durante la tarde. Durante la mañana el ambiente será fresco. Desde las 6:00 horas se prevé cielo completamente despejado y una temperatura de 17°C.

Así será el clima en Ciudad Obregón este sábado. Foto: The Weather Channel

Para las 8:00 horas el termómetro ya rondará los 20°C, con condiciones soleadas que se extenderán hacia media mañana. A las 9:00 horas la temperatura subirá a 24°C, acompañada de una sensación de 25 y viento muy suave del norte, todavía con un índice UV bajo. Hacia las 11:00 horas se esperan 29°C bajo un cielo totalmente despejado, con un índice de rayos UV de nivel medio que requiere el uso de protector solar.

Este comportamiento se intensificará a las 14:00, momento en el que la temperatura alcanzará hasta 33°C. Los vientos continuarán calmados, esta vez desplazándose desde el oeste. Durante la tarde avanzada, alrededor de las 17:00 horas, el ambiente comenzará a moderarse y descenderá a 30°C. El índice UV volverá a ser bajo, lo que reduce el riesgo por exposición prolongada. El viento aumentará un poco su intensidad, con rachas de hasta 25 kilómetros por hora provenientes del oeste.

Para la noche se espera un ambiente más agradable. A las 20:00 horas el cielo seguirá despejado y la temperatura bajará a 26 grados, con vientos ligeros del noroeste y condiciones estables. Más tarde, cerca de las 23:00 horas, el descenso continuará hasta los 23 grados, con una sensación térmica cercana a los 25 y un cielo que alternará entre despejado y con algunas nubes dispersas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / The Weather Channel