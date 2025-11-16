CALOR y mucho SOL: Así estará el CLIMA Hermosillo HOY domingo 16 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanecerá con condiciones estables este domingo 16 de noviembre de 2025, sin embargo, a medida que avance la jornada las temperaturas irán subiendo y será necesario tomar precauciones si estarás al aire libre. Para quienes planean actividades desde temprano, el reporte del clima te ayudará a anticipar cómo cambiará el ambiente entre la mañana, tarde y noche. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, desde las 06:00 horas, se prevé cielo despejado y una temperatura cercana a los 19°C. Para las 7:00 todavía se mantendrá el ambiente estable y soleado, con un leve descenso a 18°C y prácticamente sin movimiento del viento. A las 8:00 regresará el aumento paulatino de la temperatura, alcanzando los 20°C bajo sol directo.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Una hora después ya se sentirá el calor alrededor de 23°C, con sensación de hasta 25 debido a la calma del viento, que cambiará hacia el sur sin superar los nueve kilómetros por hora. A las 11:00 se esperan 26°C, con momentos de sol y nubes y una sensación térmica similar, acompañados de vientos del suroeste moderados que podrían alcanzar rachas superiores a los 20 kilómetros por hora. Para las 14:00 continuarán los periodos de nubes y claros, pero con temperatura de 28°C.

El viento aumentará su intensidad desde el suroeste con rachas que podrían acercarse a los 40 kilómetros por hora, mientras el índice UV se mantendrá en un nivel medio, por lo que se recomienda protección solar si estarás expuesto por largos periodos. Hacia la tarde, a las 17:00, regresará el ambiente totalmente soleado con 25°C, sensación térmica cercana a 26 y vientos constantes del suroeste.

????En entidades del noroeste, sur y sureste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos con posibles #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento, durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en las imágenes?? pic.twitter.com/LOqSgoE1UI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 16, 2025

Ya al anochecer, a las 20:00, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura bajará a 22 grados, aunque la sensación podría elevarse a 25 por la humedad y la estabilidad del viento. Finalmente, para las 23:00 se pronostican 20°C y condiciones completamente despejadas, con vientos suaves del oeste y un ambiente más fresco para cerrar el día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)