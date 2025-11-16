Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS y DESCARGAS ELÉCTRICAS durante TRES HORAS esta NOCHE de domingo 16 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Domingo 16 de noviembre de 2025 y seguramente estás listo para comenzar una nueva semana, pero antes, si tienes planes para hoy por la noche, debes conocer el pronóstico que TRIBUNA tiene para ti. Esto porque, durante las próximas tres horas, de acuerdo con lo informado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en diferentes regiones de Sonora; aquí todos los detalles.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico general del SMN, durante esta noche, debido al frente frío número 14, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, se prevén lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en diferentes regiones de Sonora en las próximas tres horas. Las precipitaciones están previstas de 18:00 a 21:00 horas en las zonas noroeste, norte, centro y este.

Este domingo 16 de noviembre de 2025 por la noche se prevén lluvias y descargas eléctricas

"En las próximas tres horas se pronostican lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en Sonora en las regiones noroeste, norte, centro y este", señala la Conagua y agrega: "Durante esta noche y madrugada del lunes, el frente frío número 14, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, se desplazará lentamente sobre el noroeste mexicano y mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y chubascos en Sonora". Además, se podrán registrar rachas de vientos de 30 a 45 kilómetros por hora (km/h) con rachas de vientos de 60 a 70 km/h en Sonora. El SMN afirma que las rachas de vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El reporte indica que se prevé que para mañana lunes 17 de noviembre de 2025 se espera que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará lluvias y chubascos, descenso de temperatura y vientos fuertes en la citada región; pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), con posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de dicho estado y norte de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua