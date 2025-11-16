Con juegos nuevos y el regreso del tobogán acuático, reabrirá Parque Infantil de Ciudad Obregón en enero

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde el pasado 18 de agosto de 2025 cerró sus puertas el Parque Infantil Ostimuri para dar inicio con los trabajos de rehabilitación y modernización anunciados por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, este mismo año, y según las proyecciones, sería el próximo mes de enero del 2026 cuando sea reabierto para el público.

Adriana Isabel López Contreras, directora del Parque Infantil Ostimuri, explicó que en algunas zonas del parque, los trabajos que incluyen un proyecto hidráulico para evitar inundaciones, presentan importantes avances y aclaró que son varias las nuevas atracciones que tendrán a disposición de las familias cajemenses.

"A mediados de diciembre estarían llegando los juegos mecánicos nuevos que se incorporarán a los atractivos del parque; vienen 15 carros chocones nuevos a sumarse a los que ya teníamos, se integra una rueda de la fortuna panorámica; la que tenemos es como de 10 metros y esta es como del doble y ahora entonces tendremos dos ruedas de la fortuna, se incorporan las tazas locas, unas sillas voladoras, un barco pirata que sustituirá al que se tenía, entre otros", señaló López Contreras.

Durante el recorrido exclusivo por las instalaciones del parque, las cámaras de TRIBUNA captaron que los juegos mecánicos que ya existían se encuentran desarmados, pues se les está dando mantenimiento mecánico y de pintura. La superficie de deslizamiento del tobogán acuático se está rehabilitando y se está construyendo la base estructural de acero, pues anteriormente era de madera; además, aclaró que la alberca fue demolida y se está construyendo una mucho más grande.

"Se amplían 400 metros las vías del trenecito, que ahora recorrerá desde el área del tobogán y todas las zonas del parque". López Contreras explicó que en el exterior se contará con un estacionamiento mucho más amplio tanto para usuarios del parque, del Laguna Gym y la propia Laguna del Náinari.

Con juegos nuevos y el regreso del tobogán acuático, reabrirá Parque Infantil de Ciudad Obregón en enero

Fuente: Tribuna del Yaqui