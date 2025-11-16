Continúa la demolición del edificio de Cinema 70 en Hermosillo; aquí todos los detalles

Hermosillo, Sonora.- A principios de octubre de 2025, comenzó la demolición de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que por más de 20 años proyectó las películas más taquilleras de la época; ese fue el Cinema 70, que cerró sus puertas en la década de los 90.

El Cinema 70 es uno de los edificios más icónicos de la ciudad, porque miles de hermosillenses y visitantes de la capital pudieron ver las películas más taquilleras de su tiempo, como fueron Tiburón, El Padrino, entre otras que marcaron en el colectivo social por sus historias.

Después del cierre, el Cinema 70 quedó solo, sin ningún mantenimiento y por más de 20 años; solo fue un recinto abandonado donde dormían personas sin hogar, indigentes y demás. El edificio ubicado sobre la calle Everardo Moroy, entre sobre la General Yañez, frente a la Plaza 16 de septiembre, tuvo la capacidad de 500 butacas con una dulcería amplia para la atención de los clientes.

Demolición

La demolición del Cinema 70 comenzó a principios de octubre y se extendió por etapas, debido a la magnitud y la estructura de la construcción, y fue cercado para impedir la entrada de personas. Trabajadores de la demolición señalaron que el derrumbe total podría quedar a finales de noviembre y no se tiene el proyecto de una nueva construcción en el predio o el destino que se le dará.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, expuso que las instalaciones del edificio, que tenía más de 30 años de abandono, no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad, por lo que la empresa realizó la demolición, con el permiso de los dueños. El Ayuntamiento no tuvo participación en los trabajos, solo constató que se realizan cumpliendo con las medidas de seguridad correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui