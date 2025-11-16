Ciudad Obregón, Sonora.- En "un problema de salud serio", según atenciones y denuncias ciudadanas, se ha convertido durante las últimas semanas la presencia de mosquitos y la preocupación de los casos de dengue. "Las recomendaciones que seguimos haciendo son la descacharrización, la limpieza de nuestros patios; en caso de salir a espacios públicos, usar repelente y ropa con manga larga", así lo comentó Jesús María Espinoza Castillo, director de Salud Municipal de Cajeme.

El funcionario subrayó que la dependencia municipal tiene a cargo el despliegue de una campaña intensa de prevención contra dicha enfermedad que es provocada por el mosquito Aedes aegypti. "La intención de la campaña 'Juntos Contra el Dengue' es visitar casa por casa y estamos recorriendo las colonias con esa información porque necesitamos que las personas identifiquen lo que es un cacharro; para hacerlo adecuadamente, llevamos camiones que realizan la descacharrización general", explicó el funcionario.

Algunos síntomas de alarma para acudir al médico de inmediato son dolores de cabeza intensos, dolor de cuerpo en general, calor detrás de los ojos, vómito, náuseas o dolor estomacal en los casos de dengue grave; son los que provoca esta enfermedad que transmite la picadura del mosquito.

Ante esto, las autoridades de salud recomiendan acudir a los centros de atención médica. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, en la última semana epidemiológica se estudiaron 902 casos sospechosos, de los cuales 369 se confirmaron. En Cajeme se han confirmado 292 casos en lo que va de este 2025.

Desde Salud Municipal refuerzan prevención de dengue en Ciudad Obregón

Mantiene Salud Sonora acciones y vigilancia para el control del dengue

Ante el reciente incremento de casos de dengue en la entidad, la Secretaría de Salud en Sonora ha fortalecido las acciones de vigilancia epidemiológica y de control del mosco transmisor Aedes aegypti en las zonas de mayor riesgo. La dependencia estatal reiteró el llamado a la población sonorense a reforzar las medidas preventivas dentro del hogar, especialmente la eliminación de agua acumulada en patios, azoteas, contenedores y cualquier espacio que pueda funcionar como criadero.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue correspondiente a la Semana 45, con corte al 10 de noviembre, Sonora han registrado seis mil 801 casos probables y dos mil 338 casos confirmados, sin ningún fallecimiento confirmado hasta el momento.

El aumento de casos obliga a mantener vigilancia activa permanente, analizar el comportamiento del vector y priorizar la intervención en áreas donde se ha identificado mayor presencia del mosco. Las acciones de control incluyen la eliminación de criaderos, inspecciones domiciliarias y orientación directa a las familias, mientras que la fumigación se utiliza como medida complementaria en colonias específicas por sectores, debido a que su efecto es temporal y actúa solo sobre mosquitos adultos presentes al momento de la aplicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui