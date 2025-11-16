Domingo CALUROSO en Ciudad Obregón: Pronóstico del CLIMA Sonora para hoy 16 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 16 de noviembre de 2025 iniciará con condiciones tranquilas en Ciudad Obregón, sin embargo, a lo largo del día se prevé un aumento significativo en la temperatura y variaciones en el cielo que podrían influir en actividades al aire libre. Si tienes pensado salir temprano, asistir a eventos, viajar o realizar labores bajo el sol, es importante revisar el pronóstico completo para tomar precauciones y evitar contratiempos por el calor. ¡Aquí todos los detalles!
Así será el clima en Ciudad Obregón este día
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los datos de The Weather Channel, las primeras horas del domingo se presentarán con cielo despejado y ambiente fresco. Entre las 6:00 y las 7:00, la temperatura se mantendrá en 19°C. Para las 8:00, el sol comenzará a sentirse con más fuerza, elevando la temperatura a 22°C, aunque todavía con un índice UV bajo y sin necesidad de protección solar.
Hacia las 9:00 habrá un ligero cambio, ya que aparecerán nubes intermitentes mezcladas con claros. La temperatura se elevará a 25°C. Al acercarse el mediodía, los nublados continuarán, pero el ambiente será más cálido. A las 11:00, los termómetros alcanzarán los 30°C, con un índice UV medio que exigirá mayor precaución para quienes permanezcan expuestos al sol.
Para las 14:00, el cielo volverá a despejarse y el calor llegará a su punto más alto, alcanzando los 32 grados.
La sensación térmica rondará los 31 y el viento cambiará ligeramente hacia el oeste con velocidades que podrían llegar a los 29 kilómetros por hora, aunque sin representar riesgo para la población. A las 17:00, el calor comenzará a disminuir, pero el ambiente seguirá cálido y estable, con 29 grados y un cielo sin nubes. Para esta hora, el índice UV será prácticamente nulo, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin exposición intensa.
Durante la noche, Ciudad Obregón tendrá un descenso notable en la temperatura, acompañado de un cielo completamente despejado. A las 20:00, el termómetro marcará 24°C con sensación térmica de 25, mientras el viento soplará suavemente desde el oeste. Más tarde, alrededor de las 23:00, el ambiente será más fresco, con 22°C y vientos leves del norte. El índice UV se mantendrá en cero, lo que garantizará condiciones estables y sin riesgos por radiación solar.
¡Disfruta de tu domingo!
Fuente: Tribuna del Yaqui