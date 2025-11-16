LLUVIAS, descargas eléctricas y BAJAS TEMPERATURAS: Clima Sonora HOY y efectos del Frente Frío

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 16 de noviembre se espera un clima variable en Sonora, con condiciones que podrían cambiar rápidamente entre la mañana y la noche. Para quienes tengan actividades al aire libre o planeen trasladarse por carretera, será importante revisar el pronóstico de hoy, pues se anticipan descensos de temperatura, chubascos en distintas zonas y vientos intensos que podrían afectar la visibilidad e incluso generar tolvaneras. ¡Aquí te compartimos toda la información!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, el Frente Frío número 14 continuará desplazándose sobre el noroeste del país. Su interacción con una vaguada en niveles medios y altos, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará ambiente gélido al amanecer en zonas serranas de Sonora, cielo nublado por periodos y rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

También se prevén chubascos en municipios del norte y centro del estado, mientras que hacia el sur las temperaturas serán más elevadas, como se observa en Ciudad Obregón y Navojoa, con máximas que rondarán los 30°C.

Durante la mañana prevalecerá un ambiente muy frío en regiones serranas como Arivechi y Yécora, donde las primeras horas del día arrancarán por debajo de los 10°C. En municipios fronterizos como San Luis Río Colorado y Sonoyta el cielo estará parcialmente nublado, mientras que en Nogales, Magdalena y Caborca se desarrollarán nubes con posibilidad de precipitaciones aisladas.

Hermosillo amanecerá fresco con cielo estable, aunque la temperatura irá en ascenso conforme avance el día. En la zona costera, Guaymas y Puerto Peñasco iniciarán con condiciones más templadas y ambiente tranquilo.

Para la tarde se prevé un cambio más notable. En el noroeste, especialmente en Sonoyta, Nogales, Magdalena de Kino y Heroica Caborca, aumentará la posibilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas, con temperaturas entre los 21 y 24 grados. Las rachas de viento serán más intensas en esta franja, alcanzando entre 60 y 70 kilómetros por hora.

????En entidades del noroeste, sur y sureste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos con posibles #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento, durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en las imágenes?? pic.twitter.com/LOqSgoE1UI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 16, 2025

En Hermosillo el cielo presentará intervalos de nubes, pero con temperatura máxima cercana a los 28°C, mientras que en Villa Pesqueira y Arivechi el ambiente será templado, todavía con viento perceptible por momentos. En el sur del estado el panorama será distinto: Ciudad Obregón, Huatabampo y Navojoa tendrán un día caluroso con máximas superiores a 30 grados y cielo parcialmente despejado.

Hacia la noche, la vaguada que ha influido en la región se desplazará hacia el centro de Estados Unidos (EU), lo que permitirá que el clima se estabilice gradualmente. Aun así, el ambiente volverá a ser frío en el norte y en la sierra, especialmente en Magdalena, Nogales y Cananea, donde la temperatura descenderá con rapidez. El viento se mantendrá presente, aunque con menor intensidad respecto a la tarde. En el sur continuará el cielo despejado y un ambiente más cálido, aunque las temperaturas bajarán lo suficiente para tener una noche fresca.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)