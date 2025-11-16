Policía Estatal de Sonora participa en operativo del Buen Fin en comercios de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública participaron en el operativo especial del Buen Fin en Hermosillo, en los diferentes centros comerciales para auxiliar a la comunidad. Son 200 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública que auxiliaron en el operativo especial de seguridad, junto a la corporación municipal y otros cuerpos de seguridad.

Los elementos se distribuyeron de manera estratégica en diferentes centros comerciales de la ciudad, así como en el primer cuadro comercial en el centro de Hermosillo, donde se concentran la mayoría de los comercios de la ciudad. También diferentes cuerpos de rescate como Bomberos de Hermosillo, Cruz Mexicana delegación de Hermosillo y otros participaron en este operativo en el que no se presentaron incidentes.

Los puntos de mayor visita fueron las plazas comerciales, debido a los descuentos que ofrecieron diferentes tiendas departamentales. Aunque no se reportaron incidentes, accidentes o altercados, la Policía Estatal de Seguridad Pública recomendó a los compradores solo comprar en establecimientos o comercios en línea certificados.

Además, no portar grandes cantidades de efectivo para evitar asaltos, como se ha tenido registro en otras entidades donde se despojó a personas del dinero y sus pertenencias. Los patrullajes se realizaron a pie de tierra con acciones preventivas por plazas comerciales y establecimientos bancarios como parte de la estrategia para la prevención del delito y seguridad durante el Buen Fin.

El operativo continuará este lunes, debido a que muchos comercios tendrán ofertas hasta el 18 de noviembre y se estima gran flujo de personas en las tiendas y centros comerciales.

