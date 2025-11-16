¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
ExpoFest Cajeme 2025

Revisa Protección Civil de Ciudad Obregón los puestos y juegos de la ExpoFest Cajeme 2025

La dependencia de Protección Civil de Ciudad Obregón está revisando de manera constante los juegos y puestos de la ExpoFest Cajeme 2025

Revisa Protección Civil de Ciudad Obregón los puestos y juegos de la ExpoFest Cajeme 2025
Revisa Protección Civil de Ciudad Obregón los puestos y juegos de la ExpoFest Cajeme 2025 Foto: TRIBUNA / Omar Rodríguez

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que fueron revisados previo al inicio, los juegos mecánicos que están funcionando como atractivos dentro de la ExpoFest Cajeme 2025 están siendo verificados constantemente por personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, según Francisco Mendoza Calderón.

El titular de esa dependencia explicó que también los puestos, principalmente de alimentos, se mantienen bajo la lupa para detectar cualquier posible riesgo.

"El primer día de la ExpoFest Cajeme 2025 vimos dos puestos a los que no les permitimos abrir porque no traían mangueras de seguridad y tienen tanques muy grandes; ya lo fueron a cambiar y poner equipo de alta presión", señaló. Pidió a la ciudadanía que acuda a la feria, saber detectar los señalamientos como ruta de evacuación y otros.

Revisa Protección Civil de Ciudad Obregón los puestos y juegos de la ExpoFest Cajeme 2025
Revisa Protección Civil de Ciudad Obregón los puestos y juegos de la ExpoFest Cajeme 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.