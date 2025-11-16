Revisa Protección Civil de Ciudad Obregón los puestos y juegos de la ExpoFest Cajeme 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que fueron revisados previo al inicio, los juegos mecánicos que están funcionando como atractivos dentro de la ExpoFest Cajeme 2025 están siendo verificados constantemente por personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, según Francisco Mendoza Calderón.

El titular de esa dependencia explicó que también los puestos, principalmente de alimentos, se mantienen bajo la lupa para detectar cualquier posible riesgo.

"El primer día de la ExpoFest Cajeme 2025 vimos dos puestos a los que no les permitimos abrir porque no traían mangueras de seguridad y tienen tanques muy grandes; ya lo fueron a cambiar y poner equipo de alta presión", señaló. Pidió a la ciudadanía que acuda a la feria, saber detectar los señalamientos como ruta de evacuación y otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui