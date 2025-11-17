¡Síguenos!
Ciudad Obregón

Ciudad Obregón: El Oviáchic recibe a turistas de todo México en el Torneo 30 Internacional de Pesca

Visitantes de Chihuahua, Sinaloa y Sonora participaron en la edición 30 del torneo de lobina, donde el primer lugar fue para el equipo Robles, Huicosa y Hurtado con 16 mil 225 kilogramos

Ciudad Obregón: 'El Oviáchic' recibe a turistas de todo México en el Torneo 30 Internacional de Pesca Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- Visitantes de distintas ciudades de Chihuahua, Sinaloa y otros estados, además de los sonorenses, recibió la presa Álvaro Obregón, conocida como El Oviáchic, durante el pasado fin de semana.

El encuentro de esos turistas de aventura fue en el marco de la edición número 30 del tradicional Torneo Internacional de Pesca de Lobina 'El Anzuelo', en el que incluso algunos de los ganadores fueron de otras ciudades. Los ganadores del tercer lugar fueron de la capital sonorense, mientras que los ganadores de la golona vinieron desde Nogales.

Priscila Valenzuela, directora de turismo de la Canaco Servytur de Ciudad Obregón, explicó que ese evento se ha convertido en un importante atractivo para los amantes de la pesca deportiva de distintos lugares, en gran medida por lo que representa la presa El Oviáchic para esa actividad.

El primer lugar del torneo fue para el equipo conformado por Carlos Xavier Robles Escoboza, David Huicosa Islas y Agni Hurtado García, con un peso de 16 mil 225 kilogramos.

Fuente: Tribuna del Yaqui

