Clima en Sonora: Advierten LLUVIAS y CHUBASCOS durante esta NOCHE de LUNES 17 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Lunes 17 de noviembre de 2025 y seguramente estás listo para ir a descansar o quizás tienes planes para hoy por la noche, por eso debes conocer el pronóstico del clima en Sonora que TRIBUNA tiene para ti. Esto porque, durante las próximas tres horas, de acuerdo con lo informado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en diferentes regiones de Sonora; aquí te contamos todos los detalles.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico general del SMN, durante esta noche de lunes, debido al frente frío número 15, junto con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, se tendrán lluvias con chubascos en las regiones noroeste y norte de Sonora en las próximas tres horas; es decir, de 18:00 a 21:00 horas. "Previéndose la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y sierra norte de Sonora", señala el reporte.

¿Cómo será el clima para mañana martes 18 de noviembre?

Para este martes, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora (noroeste y norte), las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas, y podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la tarde, se espera un ambiente fresco a templado en Sonora. Viento del oeste y suroeste de 30 a 45 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 60 a 80 km/h en Sonora, y rachas de viento de hasta 35 km/h en Sinaloa. A su vez, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advierte que se puede esperar un descenso de temperaturas para los días 18 y 19 de noviembre, así que recomienda estar prevenido.

¿En qué otras regiones lloverá y cómo se espera que sea?

Pronóstico de lluvias para mañana 18 de noviembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla.

: Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla. Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua