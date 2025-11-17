Clima en Sonora HOY: Se esperan intervalos de CHUBASCOS para este lunes 17 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Sonora amaneció este lunes 17 de noviembre de 2025 con cielo despejado y una mañana fresca en la mayor parte del estado; no obstante, conforme avance el día, el clima puede cambiar. Si tienes actividades al aire libre, te reúnes, viajas por carretera o simplemente sales a trabajar, hoy tendrás un panorama estable, pero con algunas sorpresas, pues se pueden esperar intervalos de chubascos a causa del frente frío número 15. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Sonora este lunes 17 de noviembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes 17 de noviembre se espera cielo parcialmente nublado, con intervalos de chubascos, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y con las corrientes en chorro polar y subtropical. El estado comenzó el lunes con ambiente fresco a templado, e incluso frío en zonas serranas. Las temperaturas mínimas se ubican entre los -5 y 0°C, por lo que es clave tomar precauciones. Las temperaturas máximas podrán alcanzar entre los 30 y 35°C con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros (mm).

Hermosillo alcanzará alrededor de 37°C, Ciudad Obregón también llegará a 37, mientras Guaymas tendrá máximas de 30. Municipios fronterizos como San Luis Río Colorado (SLRC) y Sonoyta rondarán entre 32 y 33°C, y en los municipios del norte (como Nogales, Agua Prieta y Magdalena), el ambiente será más templado con máximas que van de 24 a 32°C. Por otra parte, el viento soplará variable entre los 10 y 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían alcanzar 35 kilómetros por hora en algunos puntos junto con Sinaloa, especialmente por la tarde.

¿Qué ocurre en el resto del país?

Una línea seca sobre el norte de Coahuila ocasionará rachas fuertes de viento en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país y el sureste de México, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y sur).

Fuente: Tribuna del Yaqui