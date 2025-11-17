Fiscalía confirma 9 heridos por accidente, Durazo incrementa presupuesto de becas y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de los acontecimientos más relevantes que ocurrieron durante el fin de semana en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora, tu resumen noticioso favorito donde encontrarás la información más valiosa de la agenda estatal. En la edición de este lunes 17 de noviembre, conoce los detalles del trágico accidente carretero que se registró el domingo muy cerca del municipio de Bácum.

Se acerca el Frente Frío 14 a la entidad

La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional señalaron que el Frente Frío número 14 ya se encuentra sobre el noroeste de México, lo cual provocará un descenso de temperaturas en el estado. Para Hermosillo, específicamente, se mencionó que las temperaturas máximas de esta semana no alcanzarán los 30 grados.

Gobernador Durazo incrementa el presupuesto para becas

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, que el gobernador Alfonso Durazo entregó al Congreso de Sonora la semana pasada, contempla un aumento de mil millones de pesos para financiar las Becas Sonora. El mandatario señaló que su gobierno busca respaldar al alumnado con estímulos educativos que garanticen la continuidad de su formación escolar.

Al menos 9 lesionados por accidente carretero en Bácum

La tarde del domingo se registró un accidente carretero cerca de la Loma de Bácum, el cual dejó al menos nueve lesionados de gravedad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que el conductor habría perdido el control del vehículo, que transportaba trabajadores, e indicó que este se encuentra bajo custodia en un hospital.

