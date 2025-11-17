Gobernador Durazo e Inegi lanzan el primer Sistema Estatal de Indicadores en México

Hermosillo, Sonora.- En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha el Sistema Estatal de Indicadores de Desarrollo Económico y Competitividad (Sidec), la primera herramienta en su tipo en el país, la cual posiciona a la entidad a la vanguardia nacional.

En el marco de la primera sesión ordinaria de trabajo 2025 del Comité Estatal de Información Estadística y Geografía de Sonora, celebrada entre la Oficina del Ejecutivo Estatal y directivos del Inegi, el mandatario estatal mencionó que esta herramienta se diseñó para impulsar la competitividad de la región, fortalecer las decisiones y modernizar la gestión pública con datos precisos, transparentes, y verificables.

Sonora se coloca a la vanguardia en el país en materia de competitividad. Este sistema que hoy lanzamos integrará toda la información estratégica que nos permitirá evaluar rigurosamente el desempeño económico, la competitividad de la región y el bienestar social, además de que nos ayudará a crear las políticas públicas para fortalecer la toma de decisiones al contar con datos y transparencia, fomentando así la modernización de la función pública en la entidad”, indicó.

Como parte del compromiso institucional con la información pública de calidad, se presentaron actualizaciones del Sistema Estatal de Información Municipal, del Sistema Estatal de Indicadores de Género, así como avances del Anuario Estadístico de Sonora 2025.

También se informó que Sonora participará en Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios 2025, a celebrarse este mes en Oaxaca, donde presentará al Sidec como modelo a replicarse en otras entidades, reiterando la importancia de mantener un trabajo coordinado entre gobierno, instituciones técnicas y sectores estratégicos para consolidar políticas públicas basadas en datos.

Fuente: Tribuna del Yaqui