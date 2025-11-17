Hermosillo: No se requieren más presas, solo la de El Molinito, afirma especialista en temas hidráulicos

Hermosillo, Sonora.- Para el especialista en temas hidráulicos y conservación del agua, Jorge Luis Jardines, no se requiere desarrollar el proyecto de más presas para garantizar el agua en Hermosillo; es necesario solo darle mantenimiento a la de El Molinito y dejarla en óptimas condiciones.

En entrevista, el ingeniero Jorge Luis Jardines advirtió que Hermosillo está en riesgo constante por un evento extraordinario de lluvia, mientras no se rehabilite la presa El Molinito, incluso antes de pensar en la construcción de una presa nueva.

"Es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hacer algo para la sequía en Hermosillo, porque no han hecho nada con la presa de El Molinito, qué desgracia, que pasó hace 20 años, y seguir pensando que no va a suceder".

Recalcó que las sequías son cíclicas, pero naturalmente, después de un período grave de falta de agua, pueden presentar abundantes lluvias y esto puede provocar que las presas lleguen a su límite de almacenamiento, como se ha presentado en otras partes del país.

Ciudadanos en contra

Diferentes grupos a favor del medioambiente, así como residentes de la zona del Río Sonora, han manifestado su rechazo ante este proyecto que busca la construcción de tres presas para garantizar el agua en Hermosillo y en dicha zona de la entidad.

A través de marchas y manifestaciones, han dado a conocer a las autoridades estatales que cancelen el proyecto de construcción; también han realizado diferentes asambleas con investigadores de diferentes centros de estudios.

Gobierno del Estado

Por su parte, el Gobierno del Estado ha realizado una serie de charlas informativas sobre el Plan Integral para el Río Sonora para dar a conocer los beneficios que tiene dicho programa en diferentes municipios.

Fuente: Tribuna del Yaqui