Hermosillo

Locatarios de Mercado Municipal de Hermosillo gestionan permisos del INAH para nuevos locales

Los locatarios del Mercado Municipal de Hermosillo se encuentran gestionando los permisos necesarios para que se habiliten los nuevos locales

Locatarios de Mercado Municipal de Hermosillo gestionan permisos del INAH para nuevos locales Foto: TRIBUNA

Hermosillo, Sonora.- La presidenta de los locatarios del mercado #1, Migdelina Castillo, informó que los comerciantes que próximamente abrirán en la zona exterior continúan con los trámites necesarios ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya que el inmueble es considerado un monumento histórico y toda intervención debe cumplir con lineamientos específicos.

Explicó que, de los 12 locales previstos en el área externa, dos ya se encuentran en funcionamiento, mientras que los otros diez avanzan en la obtención de permisos relacionados con la instalación de aires acondicionados, adecuaciones de infraestructura y demás requisitos que marca la normativa.

"Se mantiene un trabajo coordinado con el INAH para evitar errores durante el proceso y asegurar que cada espacio opere conforme a las reglas de conservación del mercado", contó. Destacó que la intención es que todos los proyectos concluyan de manera adecuada y que los locatarios cumplan plenamente con la reglamentación establecida, garantizando orden y protección del espacio.

Fuente: Tribuna del Yaqui

