Locatarios del Mercado Municipal de Ciudad Obregón buscan repuntar ventas navideñas tras meses complicados

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al presidente del Consejo de Administración del Mercajeme, Esteban Valdez Gascón, es difícil cuantificar el incremento que se pudiera presentar en las ventas con motivo de las festividades de fin de año, esto debido a que los últimos meses las ventas no han sido buenas.

Destacó que habitualmente los incrementos son hasta del 50 o 60 por ciento en relación al resto del año; sin embargo, recordó que los locatarios del mencionado inmueble están listos para recibir a los cajemenses y ofrecerles sus productos.

Sí está muy difícil dar números porque no está nada contemplado, pero Mercajeme está a disposición de la ciudadanía y esperemos que este año sea superior al del año pasado", destacó el también comerciante.

Agregó que durante estas fechas en las que se atraviesa el Buen Fin, los comerciantes apenas se están recuperando de los meses en los que las ventas presentaban una tendencia a la baja o simplemente se habían estancado.

Valdez Gascón consideró que probablemente los comerciantes están esperando los resultados del llamado 'fin de semana más barato del año', con el objetivo de capitalizarse y prepararse para adquirir mercancías para las festividades navideñas y de fin de año.

Han sido meses muy muy críticos estos meses anteriores y parece que ahorita se está recuperando, además con esta venta del Buen Fin, pienso yo, que algunos locatarios se van a capitalizar para comprar ropa y comprar artículos ahora para Navidad; esa es la expectativa ahorita de la venta del Buen Fin, capitalizarse", aseguró.

Finalmente, recordó que tras la suspensión del inmueble en días pasados, debido a algunas anomalías que fueron señaladas por Protección Civil, estas fueron subsanadas por los locatarios.

De acuerdo al presidente del Consejo de Administración del Mercajeme, los artículos más solicitados por la clientela de los locatarios son calzado y ropa para dama, caballero y niños, entre otros artículos relacionados con las festividades.

Se espera que durante el Buen Fin las ventas en Cajeme registren un incremento aproximado del 40 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

