Navojoa: Familias de la comunidad de 'El Jopo' piden ayuda contra el dengue

Navojoa, Sonora.- Habitantes de la comunidad de 'El Jopo', ubicada a 11 kilómetros de la cabecera municipal de Navojoa, pidieron a las autoridades del Distrito de Salud número cinco, ayuda para atender la amenaza del dengue en su localidad.

Según los pobladores, durante la tarde se registra una gran proliferación del mosco, lo cual ya ha ocasionado algunos brotes de dengue en su comunidad, por lo que pidieron a las autoridades aplicar abate y fumigación en sus viviendas.

Ya van varios casos aquí, tenemos miedo de que surjan nuevos brotes, por lo que ojalá que nos manden el carrito fumigador", indicó Manuel Moroyoqui, vecino afectado.

Por su parte, la Dirección de Salud Municipal de Navojoa informó que el pasado viernes 14 de noviembre se realizó una jornada de descacharre en la comunidad de El Jopo y sus alrededores como Nachuquis y El Recodo, donde se recolectaron cubetas, muebles, llantas y otros cacharros, los cuales pudieran convertirse en criaderos del mosco transmisor del dengue.

Fuente: Tribuna del Yaqui