Registra Sonora la primera atención en México del servicio satelital 'Emergencia SOS'

Hermosillo, Sonora.- Como parte de la innovación tecnológica al servicio de la ciudadanía la línea 911 Sonora atendió con éxito la primera llamada generada desde el servicio 'Emergencia SOS' vía satelital que ofrece la empresa Apple a usuarios de teléfonos celulares iPhone 14 y modelos posteriores.

Benjamín González Caballero, coordinador estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I) explicó que, esta herramienta de Apple sin costo alguno permite a sus beneficiarios comunicarse con los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (Calle), incluso en zonas donde no existe cobertura celular, ni señal de wifi, proporcionando la ubicación del ciudadano que necesita ayuda.

Mencionó que Apple cuenta con un call center que recibe la información de las o los usuarios que requieran el servicio y, se comunicarán con los Centros de Control y Comando en el país para reportar la emergencia.

A la fecha dijo, 18 países han implementado esta tecnología y México es el primer país en Latinoamérica, siendo Sonora donde se brindó la primera atención a través de este sistema.

El funcionario estatal destacó que, el 11 de noviembre del presente año, se recibió en la línea 911 Sonora la primera llamada a través de Emergencia SOS proveniente de una zona cercana a Moctezuma donde no había señal, logrando auxiliar a tres ciudadanos que tuvieron un percance vial.

Recordó que el 18 de agosto del presente año, la SSP Sonora firmó el convenio de colaboración para la recepción de estas llamadas y, posteriormente se realizaron actividades y capacitaciones para estar en posibilidad de iniciar con el proyecto, de acuerdo a lo establecido por el Centro Nacional de Información.

Fuente: Tribuna del Yaqui