Sonora: Mercado Municipal de Navojoa mejora su infraestructura en busca de su reapertura

Navojoa, Sonora.- A cinco días del cierre de actividades en el Mercado Municipal de Navojoa 'Manuel Ávila Camacho', las autoridades comenzaron con los trabajos de demolición en los techos del parián, específicamente alrededor del área de las banquetas donde se dictaminó un posible riesgo de derrumbe.

De igual manera, los techos de los pasillos internos del Mercado Municipal también fueron retirados, debido a que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) observó un gran deterioro en sus láminas.

Irma Aurora González Agramón, presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal, explicó que se decidió derrumbar las marquesinas sobre la calle Guerrero para que su deterioro no impida la reapertura de los establecimientos que se encuentran al exterior del parián.

Sí es un problema, pero al hacerse la demolición se va a dejar limpio totalmente porque se está trabajando en todos los señalamientos de Protección Civil y no queremos que durante la reapertura la marquesina deteriorada provoque el cierre de los locales que están ahí", afirmó.

González Agramón aseguró que ya se trabajó en la instalación de extintores, así como en las alarmas contra incendios, además de otras observaciones de Protección Civil, por lo que esperan que próximamente el Mercado Municipal pueda regresar a sus actividades, de manera segura, tanto para los comerciantes como para sus visitantes.

Por su parte, Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), acudió este fin de semana al Mercado Municipal para conformar un Comité de Protección Civil entre los locatarios, donde se les va a capacitar en cuanto al uso de extintores, señalizaciones y rutas de evacuación, entre otros temas.

Fuentes: Tribuna del Yaqui