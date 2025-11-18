Alfonso Durazo garantiza "el mayor bienestar" para Sonora con el presupuesto 2026; aquí los detalles

Hermosillo, Sonora.- El presupuesto del ejercicio fiscal 2026 garantizará el mayor bienestar posible para el pueblo de Sonora, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño al desglosar las acciones de inversión para el próximo año. El mandatario estatal señaló que, para beneficiar a los sonorenses, se tiene contemplado vivienda digna para las familias, con una inversión total de cuatro mil 351 millones de pesos, además de otros mil 597 millones de pesos para el desarrollo regional.

Alfonso Durazo precisó que para refrendar las acciones en beneficio de los sonorenses, se invertirán mil 284 millones de pesos del presupuesto del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes), para mejorar las unidades e incrementar el subsidio y mantener las tarifas accesibles para los usuarios.

En 2026 nuevamente contaremos con el presupuesto social más grande en la historia de Sonora.



Serán más de 92 mil millones de pesos, que destinaremos principalmente a fortalecer la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura en todo el estado.



Generaremos más y… pic.twitter.com/SAuHyyN8D2 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 18, 2025

"Un presupuesto es más que solo cifras, es una declaración de prioridades y de rumbo; el presupuesto Sonora en 2026 continuará avanzando en la transformación que iniciamos, garantizar más derechos para las y los sonorenses", destacó Alfonso Durazo. Para mejorar la calidad de vida, en los municipios, resaltó Alfonso Durazo, se invertirán cuatro mil millones de pesos en obra y de esta forma, fomentar el crecimiento económico y la generación de empleos.

En el presupuesto del 2026, se atenderán 156 acciones prioritarias en 60 municipios con 667 millones de pesos, con obras para el acceso al agua, alcantarillado y urbanización para la dignificación de las comunidades.

"Seguiremos trabajando día con día para materializar la transformación que iniciamos, porque un Sonora con oportunidades para todas y todos es nuestro compromiso", finalizó Durazo Montaño. Cabe recordar que el presupuesto fue recibido por los diputados locales el pasado 13 de noviembre.

Presentamos el Paquete Económico 2026: un presupuesto que pone en el centro a quienes más lo necesitan.



Sin aumentar impuestos, destinamos recursos históricos a educación, becas, salud, vivienda y bienestar para seguir reduciendo la pobreza y abrir más oportunidades para todas y… pic.twitter.com/MJBSbdgEUD — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui