Asesinan a policía en Hermosillo, avanza construcción de nueva primaria en Navojoa y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- En la edición de este martes 18 de noviembre, conoce los detalles sobre el lamentable asesinato de un policía municipal en la capital del estado.

Presentan avances sobre construcción de nueva primaria en Navojoa

La Dirección de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Navojoa presentó los avances de la construcción de la escuela primaria federalizada 'Fundación Nissan', gracias a las gestiones realizadas por el alcalde Jorge Alberto Elías Retes. El plantel contará con dirección, comedor y áreas verdes y deportivas

Entregan nuevos camiones a Bomberos de Hermosillo

Se inició con la entrega operativa de nuevas unidades extintoras a diferentes estaciones del Departamento de Bomberos de Hermosillo, esto con el fin de reforzar la capacidad de respuesta de emergencia en la capital del estado.

Asesinan a policía municipal y detienen a presunto implicado

La noche del lunes, un agente de tránsito de la Policía Municipal de Hermosillo perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado al sur de Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) informó que los posibles asesinos del oficial serían dos sujetos armados a bordo de motocicleta y señaló que ya hay una persona de interés detenida.

