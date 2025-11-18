Autoridades de Ciudad Obregón refuerzan lucha contra el dengue con fumigación y descacharrización

Ciudad Obregón, Sonora.- El titular de la dirección de salud en Cajeme, Jesús María Espinoza Castillo, detalló que, con la finalidad de erradicar o disminuir el índice de casos de dengue que se registran en el municipio, las autoridades en materia de salud se encuentran realizando acciones de control larvario, fumigación y descacharrización directamente en los hogares del municipio.

En total, en Cajeme, cinco mil 700 casas han sido revisadas, casas trabajadas mil 922, depósitos revisados 39 mil 366, depósitos eliminados 19 mil 386, depósitos controlados 19 mil 795 y depósitos tratados tres mil 147, y la cantidad de insecticida consumido en kilos es 156 mil 166, así lo explicó el funcionario, Jesús Espinoza Castillo.

Espinoza Castillo dio a conocer que la fumigación es una de las acciones más importantes que realizan las autoridades en materia de salud para combatir la proliferación del dengue, debido a que esta se realiza directamente en los hogares de la localidad.

Hemos visto mucho que se comenta que se ha fumigado menos que otros años, que se ha realizado una fumigación a lo mejor tardía, lo cual es totalmente falso, porque las hectáreas trabajadas en el municipio han sido de nueve mil 585 hectáreas de nebulización", afirmó el titular de Salud Municipal.

Sin embargo, el funcionario destacó que el efecto de la fumigación o nebulización tiene una duración de aproximadamente 30 minutos o una hora mientras el fumigante permanece en el área de su aplicación.

La nebulización solo nos va a beneficiar 30 minutos o una hora en lo que el fumigante está en el área, pero posterior a ello el huevecillo va a eclosionar y va a generar el nuevo mosquito que va a estar ahí y nos va a seguir y seguir y seguir generando este problema", manifestó.

Finalmente, Espinoza Castillo recomendó a los ciudadanos que, ante los primeros síntomas como dolor intenso de cuerpo, dolor de cabeza y fiebre que no cede, acudan con su doctor de confianza y eviten la automedicación.

De acuerdo a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno en materia de salud, el 70 por ciento de los casos de dengue que se presentan están relacionados con la falta de limpieza en los hogares. Cuatro millones de metros cuadrados de maleza se han levantado en el municipio de Cajeme en la lucha contra el dengue.

Fuente: Tribuna del Yaqui