Navojoa, Sonora.- La Dirección de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Navojoa informó que la construcción de la escuela primaria federalizada 'Fundación Nissan' muestra un gran avance gracias a las gestiones realizadas por el alcalde Jorge Alberto Elías Retes ante el sector comercial de la ciudad.

De acuerdo a las autoridades municipales, para la construcción de la nueva escuela se contemplaron seis aulas, así como una dirección, comedor y áreas verdes y deportivas para la recreación de los pequeños.

El proyecto

Obed Isaac Tellechea Rodríguez, director de Educación y Cultura, mencionó que la escuela primaria se encuentra ubicada en la colonia Nueva Generación, en el sector oriente de la ciudad. "Ya está terminada la escuela, sólo están dando los últimos toques para que la escuela ya esté y los padres de familia ya están inscribiendo a sus hijos… El gobierno del estado lleva un gran avance, por lo que estamos esperando sólo detalles para inaugurar la escuela", afirmó. Tellechea Rodríguez precisó que los propios vecinos hicieron esta petición al alcalde, por lo que el munícipe comenzó con las gestiones y logró colocar la primera piedra hace cuatro meses.

"Los vecinos le pidieron mucho una escuela y el presidente está cumpliendo con sus compromisos", puntualizó. Fue en el mes de julio cuando se colocó la primera piedra de la escuela y durante el evento inaugural el alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, explicó que el plantel tendrá la capacidad para 200 estudiantes, como lo solicitaron los propios vecinos. "Esta escuela es el resultado del trabajo en equipo y buena voluntad. Hice compromiso con los ciudadanos y aquí está la respuesta; todas las solicitudes las atiendo", mencionó el alcalde durante el acto inaugural.

Ayuntamiento de Navojoa da a conocer avances de la construcción de la primaria 'Fundación Nissan'

Fuente: Tribuna del Yaqui