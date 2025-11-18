Cámaras empresariales y sociales de Ciudad Obregón piden balance en operativos de Protección Civil

Ciudad Obregón, Sonora.- Cámaras y organismos empresariales y sociales como Canaco, Canirac, Canacintra, 'Cajeme, Cómo Vamos' y Coparmex se unieron en una sola voz y presentaron su postura sobre los operativos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cajeme y las suspensiones temporales que han estado realizando a más de 360 empresas de la localidad.

Gustavo Cárdenas García, presidente de Canaco Ciudad Obregón, encabezó la rueda de prensa. "Esta es una invitación para las empresas a mantenerse en regla y respetar las reglas del juego. La reunión del sector comercial con Protección Civil fue muy productiva, donde coincidimos todas las cámaras en que lo más importante es salvaguardar las vidas de las personas", señaló.

Cárdenas García pidió que se alcance un balance sobre todo por las cercanas fechas decembrinas y lo que representan para el comercio.

Nosotros le solicitamos a Protección Civil que primero amoneste a un comercio señalando en qué se está mal y, si no son fallas graves, que otorgue unos 15 días para subsanar y, si no cumplen, en la segunda que los cierren", recalcó.

Marco Iván Márquez, director de 'Cajeme, Cómo Vamos', por su parte, destacó el sentido de corresponsabilidad entre los deberes del empresario y del ciudadano; con eso, dijeron, se evitan multas y cierres de negocios o suspensiones temporales que se traducen en pérdidas económicas de las empresas que puedan desencadenar en pérdida de empleos y de unidades de negocios.

Fuente: Tribuna del Yaqui