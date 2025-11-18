Clima en Sonora: Alertan por LLUVIAS para HOY martes 18 de noviembre en la NOCHE en estas regiones del estado

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para hoy martes 18 de noviembre en la noche? Si es así, es mejor que conozcas el pronóstico del clima en Sonora, pues las autoridades están advirtiendo de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas durante las próximas tres horas para varias regiones de Sonora. TRIBUNA te comparte lo que señalan la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, se esperan lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el noroeste, norte, costa, sur, este y centro de Sonora para esta noche de martes de 18:00 horas a 21:00 horas. "Durante esta noche y madrugada del miércoles, el frente frío número 15, asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, se desplazará sobre el noroeste del país, y las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte y centro) y Sonora", dice el boletín del SMN. Por otra parte, se espera un marcado descenso de las temperaturas, viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en el golfo de California, Baja California y Sonora. El pronóstico señala que también se mantienen las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora.

Las condiciones del clima para Sonora hoy en la noche

¿Cómo se espera que sea el clima para mañana miércoles 19 de noviembre?

Para mañana miércoles 19 de noviembre de 2025, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora (norte y este); las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con fuertes rachas de viento y posibles descargas eléctricas, así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Sonora. Por la mañana se espera un ambiente muy frío a gélido con heladas en sierras de Sonora; por la tarde, ambiente fresco a templado en Sonora.

Las condiciones del clima para Sonora hoy en la noche

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua