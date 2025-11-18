Etchojoa endurecerá medidas contra motociclistas irresponsables ante alza de accidentes

Etchojoa, Sonora.- Ante la reciente ola de accidentes viales que se han registrado en el municipio de Etchojoa, incluso con resultados trágicos, las autoridades anunciaron nuevas medidas de prevención para poner mano dura en contra de los conductores que ponen en riesgo su vida y la de los demás.

Por ello, la Comisión de Seguridad Pública anunció al menos ocho nuevas restricciones para los conductores de motocicletas en el municipio de Etchojoa; dictamen que deberá ser aprobado durante la próxima sesión de cabildo.

Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, junto a mi compañera la regidora Mayra Dore Jocobi y Sebastián Valenzuela, estamos impulsando acciones firmes para proteger la vida de nuestras familias y mantener el orden en nuestras calles", indicó Jesús Rosario Rodríguez Quiñonez, regidor.

Entre los acuerdos tomados por la comisión de regidores y apegados a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora se encuentran los siguientes: Queda prohibido que menores de edad conduzcan motocicletas, salvo con carta responsiva de padres o tutores, uso obligatorio de casco para conductores y pasajeros; se prohíben escapes ruidosos y no se permitirán luces que afecten la visibilidad de otros conductores.

Habrá cero tolerancia para motos sin luces delanteras, traseras o intermitentes, uso obligatorio de espejos retrovisores, prohibido rampear motocicletas en la vía pública, exceder velocidad o cometer infracciones, pues serán detenidos", expresó Sebastián Valenzuela, regidor.

Las autoridades aseguraron que próximamente se establecerá una fecha para el emplacamiento de las motocicletas, así como de la solicitud de licencias de motociclista a los conductores, como parte de las medidas claves para mejorar la seguridad de la ciudadanía en Etchojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui