Frente Frío 15 impactará Sonora con bajas temperaturas y LLUVIAS: Clima HOY martes 18 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Este martes 18 de noviembre de 2025 se anticipa un día de condiciones cambiantes en gran parte de Sonora, por lo que es importante conocer el pronóstico para planear actividades, evitar contratiempos en carretera y tomar precauciones ante fenómenos que podrían intensificarse hacia la tarde. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información que debes conocer para que nada interrumpa tu jornada.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la previsión de The Weather Channel, Sonora vivirá una jornada dominada por el Frente Frío número 15 y una vaguada polar que reforzará la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país. Ambos sistemas interactuarán con corrientes en chorro, lo que mantendrá el cielo medio nublado a nublado, especialmente en municipios del norte como San Luis Río Colorado, Sonoyta, Nogales, Agua Prieta, Magdalena de Kino y Naco.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será muy frío e incluso gélido en zonas serranas, con heladas previstas en regiones elevadas del norte y oriente del estado. Municipios como Cananea, Nacozari y Arivechi amanecerán con temperaturas muy bajas, mientras que en el resto del estado el clima será fresco con cielo parcialmente cubierto. En áreas como Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, la mañana avanzará entre nubes y claros, aunque sin descartarse lloviznas ligeras en algunos sectores.

Para la tarde, el pronóstico indica un aumento en la nubosidad y el desarrollo de lluvias puntuales fuertes en el noroeste y norte de Sonora. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, las cuales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y generar encharcamientos en zonas urbanas. También se espera que el viento se intensifique, con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora, especialmente en municipios como Puerto Peñasco, Caborca, Nogales y áreas cercanas a la sierra.

Este viento frío provocará un ambiente fresco a templado, aun en regiones que usualmente presentan temperaturas más elevadas. Hacia la noche, el riesgo más importante se concentrará en las sierras del norte y noreste del estado, donde existen condiciones para caída de nieve o aguanieve debido al ingreso de aire polar. La interacción del Frente Frío con la humedad del Pacífico favorecerá que municipios de altura registren este fenómeno, lo que podría complicar caminos rurales y pasos carreteros.

Las temperaturas descenderán nuevamente, reforzando el ambiente de frío a muy frío en prácticamente todo el estado.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)