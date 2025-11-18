¿Habrá LLUVIAS en Ciudad Obregón HOY? Clima en Sonora para este MARTES 18 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- La jornada de este martes 18 de noviembre de 2025 inicia con variaciones importantes en la temperatura y en la cobertura de nubes sobre Ciudad Obregón, por lo que es recomendable revisar el pronóstico del clima para planear tu día con anticipación. Las condiciones cambiarán conforme avance la mañana y se mantendrán estables hacia la tarde y la noche, por lo que conocer los detalles ayudará a tomar precauciones si tienes actividades al aire libre. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, la mañana comenzará con un ambiente fresco y cielo parcialmente despejado. Entre las 6:00 y 9:00 horas se esperan temperaturas de 17 a 23°C, con sensación térmica ligeramente mayor conforme avanza la mañana. Predominarán los periodos de nubes y claros, acompañados de viento calmo con dirección este y velocidades que oscilarán entre cinco y 13 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Al acercarse el mediodía, el cielo continuará parcialmente nuboso y la temperatura incrementará de forma gradual. Hacia las 11:00, el termómetro alcanzará los 27°C, con viento suave proveniente del sur. El índice UV subirá a nivel medio, por lo que sí se sugiere aplicar protector solar si se realizan actividades al exterior. A partir de las 14:00 horas, el cielo permanecerá cubierto y la temperatura rondará los 28°C.

El viento se intensificará ligeramente desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 34 kilómetros por hora. Aun con el cielo nublado, el índice de rayos ultravioleta (UV) será bajo en este periodo. Durante la noche, las condiciones se mantendrán mayormente estables. A las 20:00 horas la temperatura se ubicará cerca de los 23 grados y el cielo continuará cubierto, con viento calmo que cambiará gradualmente hacia el oeste.

Para las 23:00 horas, el ambiente descenderá a 22 grados con sensación similar, acompañado de un cielo completamente nublado y un índice UV nulo. Se recomienda a la población mantenerse atenta a cambios de última hora y considerar el viento moderado por la tarde para actividades al aire libre en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)