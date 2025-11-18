Hermosillo tendrá LLUVIAS en la MAÑANA y TARDE: Pronóstico del CLIMA Sonora HOY 18 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Este martes 18 de noviembre traerá condiciones de clima distintas a las habituales para Hermosillo, por lo que será importante anticiparse y considerar el pronóstico antes de salir de casa. Aunque la mañana comenzará relativamente estable, el aumento de nubosidad y la presencia de lluvias débiles hacia el mediodía marcarán el ritmo del día, además de que el viento podría intensificarse en ciertos momentos. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos todo lo que debes saber.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la previsión de The Weather Channel, Hermosillo iniciará la jornada con un ambiente fresco y cielo parcialmente nuboso. Durante las primeras horas, entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, la temperatura se mantendrá alrededor de los 18 a 20°C. Se espera un viento muy ligero desde el este y sureste, con velocidades que no superarán los 10 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Hacia el mediodía comenzarán los cambios más notables. A partir de las 11:00, se prevé la presencia de lluvia débil, con una probabilidad del 30 por ciento y acumulaciones ligeras. La temperatura rondará los 23°C, aunque la sensación será ligeramente mayor debido a la humedad. Para ese momento, el viento cambiará de dirección hacia el sur y podría intensificarse hasta los 25 kilómetros por hora, sin llegar a representar un riesgo, pero sí generando variaciones en la percepción térmica.

El índice de rayos ultravioleta (UV) subirá a nivel medio, por lo que será recomendable aplicar protector solar si se realizan actividades al aire libre entre las 11:00 y las 14:00 horas. Durante la tarde, alrededor de las 14:00, continuará la probabilidad de lluvia débil, incrementándose a un 40 por ciento mientras las temperaturas se mantendrán en los 24°C, con una sensación aproximada de 25 grados.

El cielo se mantendrá nublado y el viento soplará desde el suroeste con rachas que podrían llegar a los 33 kilómetros por hora. Hacia las 17:00, el cielo estará completamente cubierto, aunque sin pronóstico de lluvia a esa hora. La temperatura descenderá ligeramente a los 23 grados y el viento continuará soplando desde el suroeste entre 13 y 32 kilómetros por hora. Para este tramo del día, la radiación UV será nula.

Durante la noche, el clima tenderá a estabilizarse. A las 20:00, Hermosillo registrará cielo parcialmente nuboso, 20 grados de temperatura y viento moderado desde el suroeste. Más tarde, cerca de las 23:00, el cielo se mantendrá con nubes parciales y la temperatura descenderá a los 19 grados, con viento ligero desde el sur. No se esperan lluvias en el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)