Levantan suspensión del Mercado Municipal de Navojoa tras reparar irregularidades de seguridad

Navojoa, Sonora.- Este martes 18 de noviembre de 2025, la Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil en Navojoa realizó un recorrido por el Mercado Municipal de Navojoa 'Manuel Ávila Camacho' para levantar la suspensión de este, por lo que en los próximos días podría darse la reapertura. Esto después de que en días pasados, el 11 de noviembre, se suspendiera por una serie de irregularidades.

Lo anterior fue confirmado por el inspector de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Francisco Javier Corral Agüero, quien destacó el rápido progreso en las obras. "Estamos viendo mucho avance en el tema de las instalaciones eléctricas; ya completaron la instalación de sistemas de seguridad que consiste en detectores de humo y extintores", dijo.

La decisión se tomó luego de un recorrido de inspección, donde se constató el avance en la corrección de las graves irregularidades como desperfectos eléctricos, daños estructurales y faltas de prevención de seguridad.

La presidenta de la Unión de Locatarios, Irma Aurora González Agramon, precisó que la fecha de la reapertura al público se determinará mañana miércoles 19 de noviembre. "Se ha cubierto con la mayoría de los requisitos que nos fueron señalados. Mañana se citarán a todos los locatarios para que vengan a limpiar sus locales y ya les diremos en tiempo y forma cuándo será la reapertura oficial del Mercado Municipal", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui