Obra en Colosio–Solidaridad en Hermosillo registra avance superior al 76 por ciento

Hermosillo, Sonora.- La transformación del cruce Colosio–Solidaridad continúa tomando forma y ya presenta un 76.8 por ciento de avance, consolidándose como una de las intervenciones viales más importantes en Hermosillo. El proyecto, considerado estratégico para la movilidad urbana, avanza simultáneamente en varios frentes, entre ellos la construcción del puente vehicular, la colocación de concreto hidráulico y la preparación del pavimento en los carriles principales.

De acuerdo con autoridades municipales, los trabajos actuales incluyen el armado de trabes, colado de losas y conformación de terracerías, además de la instalación de ductos subterráneos para cableado eléctrico, telefonía e Internet. Con ello, la zona transitará hacia un esquema más seguro y ordenado, eliminando cableado aéreo y renovando de forma integral el alumbrado público con tecnología más eficiente.

El proyecto también contempla mejoras de movilidad para peatones y ciclistas. Se construyen nuevos cruces seguros, banquetas ampliadas, guías táctiles y áreas para ascenso y descenso de transporte urbano. Asimismo, se integrarán más de tres kilómetros de ciclovías, una parte de ellas confinadas, con el propósito de conectar esta zona con corredores ya existentes en la ciudad.

En materia ambiental, la obra incluye infraestructura pluvial reforzada, como lagunas de infiltración, pozos de absorción y cárcamos de bombeo, diseñada para mitigar inundaciones y reutilizar el agua captada en el riego de áreas verdes. A la par, se prepara un plan de arborización que contempla la siembra de miles de árboles y arbustos adaptados al clima local, lo que aportará sombra y mejorará el paisaje urbano.

Las autoridades estiman que la obra inicie operaciones el 14 de febrero del 2026 y permitirá reducir hasta en un 70 por ciento los tiempos de espera en horarios de mayor tráfico, particularmente para los más de 70 mil vehículos que cruzan por ahí diariamente.

