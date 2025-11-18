Postes de la CFE caen y causan daños a un vehículo y vivienda en Guaymas; le causan crisis nerviosa a mujeres

Guaymas, Sonora.- Daños en un vehículo, una vivienda y un amplio sector sin el suministro de energía eléctrica fue el saldo que arrojó la caída de dos postes de concreto, un transformador y cables de alta tensión propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Pescadores, al sur de la ciudad de Guaymas.

Además, al menos seis personas fueron atendidas por socorristas de Cruz Roja por entrar en crisis nerviosa, debido a que al caer el transformador y cables se generó un fuerte cortocircuito, sin que por fortuna ningún vecino resultara lesionado; cabe señalar que las seis personas son las mujeres.

De acuerdo a residentes, desde hace semanas reportaron el mal estado de los postes ante la CFE, pero fueron ignorados, hasta que se presentó esta situación, en la que por fortuna las cosas no pasaron a mayores, pero sí generó un gran temor en la gente del populoso sector. Por la noche del domingo, personal de la paraestatal trabajó en la sustitución de los postes.

En la colonia La Popular, al sur poniente de la ciudad, igual se reportaron dos postes de la CFE en mal estado y con el riesgo de caer, los que, de acuerdo a los vecinos, ya fueron reportados también ante la paraestatal, pero igual fueron ignorados.

Fuente: Tribuna del Yaqui